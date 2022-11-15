عدم دخول الحقائب قاعات العرض.. قرار غريب لزيارة متاحف برلين

جدة - نرمين السيد - ومنعت المتاحف الزوار بعدم الدخول فى متاحف برلين إدخال الحقائب.

وقررت متاحف العاصمة الألمانية ذلك القرار بعد انتشار بعض الحوادث التى منها إلقاء الحساء والبطاطس المهروسة على اللوحات الشهيرة.

وأشارت ناطقة باسم مؤسسة التراث الثقافى، أن ذلك التصرف يعد خطرا متزايدا، لذا لم يتم السماح للزائرين بدخول قاعات العرض إلا بعد تخزين الحقائب بحجرة إيداع الملابس بدءا من الشهر الجارى.

ولفتت إلى أن ذلك القرار يتم تطبيقه على كل المتاحف الحكومية في برلين التى تضم أغلب وأشهر المعالم.