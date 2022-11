قبل بيع هاتف الأيفون.. طريقة إيقاف «Find My iPhone»

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة "Find My iPhone" المستخدمين فى إيجاد الهواتف الضائعة أو المسروقة، لسماحها بتعقب الهواتف المفقودة.

ونصح خبراء التقنية مالكى هواتف أيفون من إيقاف ميزة "Find My iPhone" عند بيع هواتفهم، وذلك لمنع الوصول إلى معلومات عن المستخدم والوصول إلى بياناته الشخصية من قبل المالكين الجدد.

وقدم الخبراء عدد من الخطوات لأجل إيقاف تشغيل ميزة "Find My iPhone" فى هواتف أيفون، وفقا لموقع "CNET"، وذلك من خلال:

-فتح الإعدادات.

-تحديد اسم المستخدم فى الجزء العلوى من القائمة.

-تحديد خيار "Find My".

-الضغط على "Find My iPhone" وإيقاف تشغيل خيار "Find My network" وخيار "Send Last Location".

-إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم ثم تحديد إيقاف.

بينما لإيقاف تشغيل تلك الميزة عبر الهواتف القديمة التى تعمل بنظام "iOS 12" والأنظمة الأقدم منه، يجب:

-فتح قائمة الإعدادات.

-الضغط على اسم المستخدم فى الجزء العلوى من القائمة.

-الانتقال إلى "iCloud" وإدخال كلمة المرور الخاصة.

-اختيار إيقاف تشغيل "Find my iPhone".