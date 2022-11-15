جدة - نرمين السيد - وكشف تقارير جديدة عن استعداد واتساب لطرح ميزة دعم الأجهزة المتعددة، لتمتع الأفراد بسعولة استخدام التطبيق. وأشارت التقارير إلى أن ميزة دعم الأجهزة المتعددة تساعد المستخدمين فى تشغيل حساب واتساب الخاص بهم على أكثر من هاتف ذكى. ومن خلال تلك الميزة يتم استخدام حساب الواتساب عبر الهواتف أو الأجهزة اللوحية المتعددة فى وقت واحد. وكشف التطبيق عن توفير تلك الميزة بشكل تجريبى ويمكن للمستخدمين الحصول عليها تجريبيا من خلال تحديث "2.22.24.18" المتوفر فى "Google Play" لهواتف أندرويد. ويظهر خيار "الأجهزة المرتبطة التجريبى" فى قائمة ضمن "الأجهزة المرتبطة" حيث تسمح بربط الحساب الخاص بالهاتف الآخر. ومن المتوقع طرح ميزة الأجهزة المتعددة قريبا لمستخدمى واتساب خلال الأسابيع المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأجهزة المتعددة.. ميزة جديدة من واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.