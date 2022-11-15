ضيف مرعب.. أسرة هندية تصاب بالذعر عند فتح الثلاجة

جدة - نرمين السيد - وأصيبت أفراد العائلة بقرية كوتاجيرى فى ولاية كارناتاكا الهندية، بحالة من الذعر عند فتح الثلاجة بسبب وجود أفعى داخلها. وعادة ما تبحث الثعابين عن مخابئ دافئة خلال فصل الشتاء، وأشارت شركة "Brut" الهندية أنه من المتوقع اتجاهه للكمبروسر أثناء محاولة تدفئة نفسها. وتواصلت الأسرة الهندية بعدها مع مسؤولى الغابات المحليين للتخلص من أفعى الكوبرا الموجودة داخل الثلاجة. واستعان مسؤولو الغابات بصائد الثعابين لمكان الحادث لأجل إنقاذ الكوبرا من داخل الكمبروسر. ورصد الفيديو استخراج الأفعى من الثلاجة وإدخالها حاوية لأجل طرحها فى غابة قريبة.https://instagram.fcai22-1.fna.fbcdn.net/o1/v/t16/f1/m82/B148AAA30393CC2AB478B29124A5A386_video_dashinit.mp4?efg=eyJxZV9ncm91cHMiOiJbXCJpZ193ZWJfZGVsaXZlcnlfdnRzX290ZlwiXSIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoidnRzX3ZvZF91cmxnZW4uNzIwLmNsaXBzLmJhc2VsaW5lIn0&_nc_ht=instagram.fcai22-1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=102&vs=5768825609840528_3010408209&_nc_vs=HBksFQIYT2lnX3hwdl9yZWVsc19wZXJtYW5lbnRfcHJvZC9CMTQ4QUFBMzAzOTNDQzJBQjQ3OEIyOTEyNEE1QTM4Nl92aWRlb19kYXNoaW5pdC5tcDQVAALIAQAVABgkR0pfRlFRZWh2Sm16RTJ3Q0FQVUtZLTRfUnlSRWJwUjFBQUFGFQICyAEAKAAYABsAFQAAJv7utpbAjfFAFQIoAkMzLBdAQIhysCDEnBgSZGFzaF9iYXNlbGluZV8xX3YxEQB1%2FgcA&_nc_rid=7820cfdf12&ccb=9-4&oh=00_AfA-vVUiLDgnIXMG0BYl5ciCDIBb6x3h0XGIOWuFUmc6Qw&oe=63752806&_nc_sid=30a2ef

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