توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.. نصائح مهنية وعاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

ركز فى عملك وتطلع للأفضل وابحث عن مكانة أعلى، وواستفيد من أخطاء الماضى وتجاربه فى حياتك العاطفية.

الثور

افصل بين العمل والحياة الشخصية وانتبه لمستقبلك، وتعامل بطريقة لائقة وهادئة مع شريك حياتك وانصت إليه.

الجوزاء

تعاون مع زملائك فى العمل وحافظ على علاقتك الجيدة معهم، وقدم النصائح لأسرتك وعائلتك.

السرطان

حدد أهدافك فى العمل ورتب أولوياتك واحسب خطواتك جيدًا، واهتم أكثر بشريك حياتك.

الأسد

اجتهد فى العمل وانجز مهامك على الوجه الأمثل، وتحدث مع شريك حياتك وقدم له الدعم.

العذراء

استغل الفرصة ولا تهملها حتى لا تندم بعد ذلك، وتقرب من شريك حياتك وأفراد أسرتك.

العقرب

استغل خبرتك ومهاراتك فى العمل وطّور من نفسك، وتواصل مع أصدقائك وحافظ على العلاقة الوطيدة معهم.

الميزان

لا تيأس واكمل الطريق نحو أحلامك واستمر فى المحاولة، وابحث عن شريك حياة يتوافق مع صفاتك وتعامل بذكاء وعقلانية.

الجدى

فكر جيدًا ولا تكن متسرعًا ووازن بين الأمور، وحافظ على علاقة عاطفية يملئها التفاهم والود.

القوس

انجز المهام المطلوبة منك على الفور ولا تؤجلها حتى لا تتراكم، وحاول أن تعرف حقيقة مشاعر من حولك وتصرف معهم على هذا الأساس.

الحوت

ابذل قصارى جهدك فى العمل لتتفوق وتصبح مميزًا، والتقط أنفاسك وحاول تحسين حالتك المزاجية.

الدلو

لا تشتت انتباهك بمن يحاول تعطيلك ولا تنصت إليه، واحتوى شريك حياتك وقوى علاقتك به.