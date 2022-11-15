حامد جوهر.. من هو رائد علوم البحار الذى يحتفل به جوجل؟

جدة - نرمين السيد - حامد جوهر

حامد جوهر.. هو عالم مصرى كبير، ولد فى القاهرة فى مثل هذا اليوم الـ 15 من نوفمبر عام 1907، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية.

حامد جوهر انتقل بعد ذلك إلى التعليم الثانوى فى المدرسة الثانوية الملكية، والتى سميت باسم "الخديوى إسماعيل فيما بعد"، وحصل منها على شهادة البكالوريا عام 1925، وهو العام نفسه الذى تم فيه إنشاء الجامعة المصرية.

مسيرة حامد جوهر العلمية

فى بداية تعليمه الجامعى، التحق العالم الكبير الراحل حامد جوهر بكلية الطب، وعلى الرغم من نجاحه بتفوق فى السنة الإعدادية، إلا أنه فضل أن يتحول إلى كلية العلوم، حيث حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم مع مرتبة الشرف الأولى، ثم عُيِّن معيدًا فى قسم علوم الحيوان بالكلية.

بعد عامين من تخرجه، تقدم حامد جوهر بأول رسالة لنيل درجة الماجستير، وعنوانها "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء فى الأرنب"، ثم انتقل حامد جوهر بعد ذلك للعمل بمحطة الأحياء البحرية بالغردقة، وتابع البحث العلمى فى كائنات البحر الاحمر، حتى حصل على درجة الدكتوراة فى العلوم.

وخلال مسيرته العلمية الكبيرة، تولى العالم الكبير الراحل حامد جوهر، إدارة محطة الأحياء البحرية فى مدينة الغردقة منذ إنشائها ولمدة 40 عاما، كما أنشأ حامد جوهر متحفا بحريا يضم مجموعات من حيوانات البحر الأحمر ونباتاته، فضلا عن إنشائه مكتبة تضم أغلب المراجع الأساسية لدراسة علوم البحر الأحمر.

وفى السياق ذاته، أنشأ العالم الراحل حامد جوهر معهد الأحياء المائية فى منطقة عتاقة بـ السويس، كما أقام به متحفًا آخر لأحياء البحر الأحمر.

مناصب حامد جوهر

ولم تقف مسيرة حامد جوهر عند هذا الحد، بل تولى عدة مناصب منها، عمله مستشارًا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية سنة 1970، كما عُيِّن عضوا بـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1973، كما شارك حامد جوهر فى المعاجم العلمية العربية التى أصدرها مجمع اللغة العربية، وأبرزها معجم البيولوجيا فى علوم الأحياء والزراعة، والذى استغرق إعداده 8 سنوات.

حامد جوهر كانت له أيضا، إسهاماته العديدة فى المجال الدولى؛ حيث كان مستشارا لـ السكرتير العام للأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر الدولى لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى جنيف سنة 1958، كما اختارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1959 رئيسا للجنة التخلص من النفايات النووية فى أعماق البحار، كما كان حامد جوهر، عضوا باللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة.

وتولى حامد جوهر رئاسة أول جمعية علم الحيوان بجمهورية مصر العربية عند إنشائها سنة 1958، كما تولى منصب رئيس الجمعية المصرية لعلوم البحار، وزميل الأكاديمية المصرية للعلوم، ونائب رئيس المجمع المصرى للثقافة العلمية، وزميل أكاديمية علم الحيوان الدولية بالهند، وزميل الأكاديمية الدولية لعلوم المصايد بروما، كما تولى حامد جوهر، كذلك، منصب عضو المجلس الأعلى للمصايد منذ إنشائه.

جوائز حامد جوهر

وتوِّجت مسيرة حامد جوهر العلمية بنيل جائزة الدولة التقديرية فى العلوم عام 1974، فضلا عن نيل وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1975.

الفنان على جوهر شقيق العالم حامد جوهر

برنامج عالم البحار

وتميز العالم الكبير الراحل حامد جوهر شقيق الفنان على جوهر، بصوت مميز ارتبط بالأذهان المشاهدين لبرنامجه الشهير فى هذا الوقت "عالم البحار"، حيث كان يبدأ برنامجه بـ جملة "مساء الخير"، كما كان أول من أدخل برنامجا يتحدث عن عالم البحار والمحيطات فى التليفزيون المصرى.

برنامج حامد جوهر "عالم البحار" كان يتم إذاعته كل يوم الجمعة على مدار الأسبوع، واستمر فى تقديم برنامجه لمدة 18 عاما.