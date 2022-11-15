حامد جوهر.. جوجل يحتفل بـ رائد عالم البحار

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جدة - نرمين السيد - حامد جوهر
حامد جوهر.. هو عالم مصرى كبير، ولد فى القاهرة فى مثل هذا اليوم الـ 15 من نوفمبر عام 1907، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية.
حامد جوهر انتقل بعد ذلك إلى التعليم الثانوى فى المدرسة الثانوية الملكية، والتى سميت باسم "الخديوى إسماعيل فيما بعد"، وحصل منها على شهادة البكالوريا عام 1925، وهو العام نفسه الذى تم فيه إنشاء الجامعة المصرية.
فى بداية تعليمه الجامعى، التحق العالم الكبير الراحل حامد جوهر بكلية الطب، وعلى الرغم من نجاحه بتفوق فى السنة الإعدادية، إلا أنه فضل أن يتحول إلى كلية العلوم، حيث حصل على درجة البكالوريوس فى العلوم مع مرتبة الشرف الأولى، ثم عُيِّن معيدًا فى قسم علوم الحيوان بالكلية.
حامد جوهر
بعد عامين من تخرجه، تقدم حامد جوهر بأول رسالة لنيل درجة الماجستير، وعنوانها "التشريح الدقيق وهستولوجيا الغدد الصماء فى الأرنب"، ثم انتقل حامد جوهر بعد ذلك للعمل بمحطة الأحياء البحرية بالغردقة، وتابع البحث العلمى فى كائنات البحر الاحمر، حتى حصل على درجة الدكتوراة فى العلوم.
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