خدعة بصرية.. ركز لثوان وابحث عن الصبار المختبئ بمتجر الألعاب

جدة - نرمين السيد - يستطيع الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة كبيرة الوصول لحل هذه الخدعة البصرية فى ثوان معدودة، فـ 2% من الأشخاص فقط يمكنهم اكتشاف الصبار المختبئ داخل متجر الألعاب فى الصورة خلال 7 ثوان، وفقًا لما ذكره موقع "جارجان جوش"، ونقلته "العربية".





وفى هذه الخدعة يمكن رؤية متجر ألعاب وبه أطفال هنا وهناك، المتجر ملئ بالألعاب المختلفة، لكن فى مكان ما داخل المتجر يخبئ الصبار بين الأطفال والألعاب.

لقد مرت الـ 7 ثوان، فهل اكتشفت أين الصبار؟

فإذا كنت تجد صعوبة فى اكتشاف الصبار المخفى، فنحن هنا لمساعدتك.

انتبه، إذا نظرت إلى الصورة بعناية، فسترى أن الصبار يختبئ خلف الروبوتات فى أعلى الجانب الأيمن من الصورة، فإذا اكتشفته فإنت بالفعل تتمتع بقوة ملاحظة كبيرة.

قالت الدراسات إنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، عززت من ذكائك وتركيزك؟

والآن، هل لاحظت الصبار المختبئ داخل هذه الخدعة البصرية؟ وكم استغرقت من الوقت؟