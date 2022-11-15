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وفى هذه الخدعة يمكن رؤية متجر ألعاب وبه أطفال هنا وهناك، المتجر ملئ بالألعاب المختلفة، لكن فى مكان ما داخل المتجر يخبئ الصبار بين الأطفال والألعاب.
لقد مرت الـ 7 ثوان، فهل اكتشفت أين الصبار؟
فإذا كنت تجد صعوبة فى اكتشاف الصبار المخفى، فنحن هنا لمساعدتك.
انتبه، إذا نظرت إلى الصورة بعناية، فسترى أن الصبار يختبئ خلف الروبوتات فى أعلى الجانب الأيمن من الصورة، فإذا اكتشفته فإنت بالفعل تتمتع بقوة ملاحظة كبيرة.
قالت الدراسات إنه كلما عودت عقلك أكثر على حل الألغاز، عززت من ذكائك وتركيزك؟
والآن، هل لاحظت الصبار المختبئ داخل هذه الخدعة البصرية؟ وكم استغرقت من الوقت؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدعة بصرية.. ركز لثوان وابحث عن الصبار المختبئ بمتجر الألعاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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