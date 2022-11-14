بلغت 124 مليار دولار.. مؤسس أمازون يخطط للتبرع بمعظم ثروته للأعمال الخيرية

جدة - نرمين السيد - ولم يقدم جيف بيزوس أى تفاصيل بشأن كيفية توزيع الأموال، كما لم يحدد أيضًا النسبة المئوية من ثروته التى سيتبرع بها، ولكنه أوضح أنه يريد مكافحة تغير المناخ ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

ويأتى مؤسس أمازون فى المرتبة الرابعة بين أثرى أثرياء الأرض، وذلك بثروة صافية تقدر بـ 124 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبيرج" للميارديرات.

وقالت "CNN" إن هذه هى المرة الأولى التى يعلن فيها بيزوس عن خطط للتخلى عن معظم ثروته.

وأكد جيف بيزوس أنه أصعب ما فى الأمر هو معرفة كيفية فعل ذلك، بطريقة مدعومة الأمر ليس بالأمر السهل، مضيفًا: "لم يكن بناء أمازون سهلًا، لقد تطلب الأمر الكثير من العمل الشاق، ومجموعة من زملائى الأذكياء للغاية، وأحسب أن العمل الخيرى مشابه جدًا، الأمر ليس سهلًا، إنه صعب جدًا.