نظارة آبل للواقع المختلط تظهر للنور أخيرا

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير جديد من "بلومبيرج"، اليوم الإثنين، أن آبل تواصل تكثيف التوظيف، للفرق التى تعمل على تقنية AR و VR بما فى ذلك التعيينات الجديدة، وتوظيف مهندس سابق لأبل غادر الشركة 2021.

وذكر مارك جورمان من بلومبيرج بعض المجالات، التى تركز عليها مع اقتراب الإصدار المحتمل لعام 2023.

وأشار جورمان إلى أن تطوير الإصدار الأول من نظام التشغيل، الذى سيعمل على نظارة الواقع المختلط يتم الانتهاء منه داخليًا، وبذلك يجب أن يكون النظام تم الانتهاء منه للأجهزة الجديدة 2023.

وقللت أبل بشكل كبير من التوظيف وسط عدم اليقين الاقتصادى الواسع، لا تزال أبل تبحث عن أشخاص للانضمام إلى الفرق التى تعمل على نظارات الواقع المختلط وتقنيات AR / VR.

وتستمر أبل فى إجراء تغييرات على الفريق، الذى يعمل على النظارة الذكية، وهى مجموعة تطوير التكنولوجيا التابعة لآبل.