مغامرة مخيفة.. رجل يتسلق قمم جبال شديدة الانحدار على أرجوحة (فيديو)

ويظهر فى مقطع الفيديو الذى تمت مشاركته على منصة "ريديت"، رجلًا قى صورة مخيفة وهو مستلق على أرجوحة تبدو كما لو أنها معلقة فى الهواء.
ويعرض المغامر المكان، حيث يبدو جبال شديدة الانحدار يغطيها الجليد، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وحظى الفيديو الذى قيل إنه تم تصويره فى جبال "البيرينيه" بمتابعة كبيرة على الإنترنت، وعلق كثيرون على المغامرة، حيث تعجب أحدهم قائلًا: "كيف استطاع الوصول لهذا المكان المرعب!".
وقال أخر: "لست مستعدًا بالمغامرة بحياتى من أجل الحصول على مشاهدات كبيرة".
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