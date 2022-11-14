أنفاق عميقة والسفر بصواريخ وحياة الفضاء.. إيلون ماسك يقدم رؤيته بقمة الـ 20

جدة - نرمين السيد - وبدا الملياردير الأمريكى وكأنه بلا جسد فى رابط الفيديو الذى ظهر به، ليخاطب رجال أعمال فى بالى على هامش قمة مجموعة العشرين، لم يظهر منه إلا وجهه ويداه على خلفية سوداء.

ووجه حديثه إلى رجل الأعمال الإندونيسى،ة أنينديا باكرى، قائلًا: "كان التيار الكهربائى مقطوعًا لدينا قبل ثلاث دقائق من هذه المكالمة، لهذا السبب أنا فى الظلام".

وعندما سُئل إيلون ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة الإندونيسية، قال مازحًا: "عبء العمل ازداد كثيرًا فى الفترة الأخيرة"، وذلك بعد استحواذه على تويتر.

ولم يقول ماسك أى شىء أخر عن استحواذه على تويتر والتى أثارت جدلًا، والتى شملت تسريح آلاف الموظفين وفرض رسوم على الحسابات الموثقة، لكنه أظهر دعمه لزيادة مقاطع الفيديو على تويتر وزيادة الإيرادات من منشورات صناع المحتوى، بحسب ما نقلته "العربية".

وتحولت المحادثة بعد ذلك لتتطرق لموضوعات أكثر تعقيدًا، مثل حفر أنفاق عميقة تحت الأرض لمكافحة أزمة زحمة السير، والسفر بصواريخ عبر العالم فى أقل من ساعة واكتشاف الحياة فى الفضاء، وقال ماسك: "قد نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة قبل ملايين السنين".

وتابع: "أعتقد أن الذهاب إلى هناك واستكشاف المجرة سيكون ممتعًا للغاية".

وتحدث مالك شركة تويتر عن فوائد الأنفاق تحت الأرض مقارنة بالسيارات الطائرة لمكافحة الاختناقات المرورية، مضيفًا: "ستسقط على رؤوسكم" وستكون سيئة من حيث الخصوصية.

وأشار إيلون ماسك إلى أن السيارات الكهربائية والأنفاق هى بالتأكيد الحل لأسواء الازدحامات المرورية التى قد تحدث فى أى مدينة، لأنه يمكنكم النزول بالعدد الذى تريدونه من الطبقات العميقة حتى ينتهى الازدحام.

وركزت المداخلة فى معظمها على نظرته الغريبة والجريئة لمستقبل كوكب الأرض، وذلك بعيدًا عن نظرته المتفائلة حول مستقبل إندونيسيا كدولة نامية.

ودعت جاكرتا ماسك إلى استخدام إندونيسيا موقعًا لإطلاق صاروخ "سبايس إكس" لافتة إلى فوائد موقع قرب خط الاستواء

وأوضح ماسك أنه يريد إنشاء منصات لإطلاق صواريخ فى كل أنحاء العالم تتيح للناس السفر إلى الجانب الأخر من العالم بسرعة تبلغ 20 مرة سرعة الصوت، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن هذا سيفتح العالم فعلًا إذا كان بإمكانهم السفر إلى أى مكان فى أقل من ساعة.