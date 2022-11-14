أصعب الألغاز المركبة بالعالم.. بريطانى يحل 7 آلاف مكعب روبيك ويحقق المستحيل

ودخل الشاب البريطانى جورج سكولى، البالغ من العمر 20 عامًا، دخا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح فى حل 6931 مكعب روبيك خلال 24 ساعة فقط، بحسب ما نشره موقع "إنديان إكسبريس".
وتمكن سكولى من تحطيم الرقم القياسى السابق الذى كان يحمله الكندى إريك ليمباك، والذى حل 5800 مكعبًا فى 24 ساعة عام 2013.
وكان الشاب البريطانى يحل فى المتوسط كل مكعب روبيك فى 12 ثانية، فيما بلغ متوسط ليمباك 14.89 ثانية، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويعتبر سكولى من أفضل اللاعبين فى هذا المجال، والذى حقق إنجازه بعدما بدأ التحدى الساعة 8 صباحًا يوم 9 نوفمبر، وأكمله فى اليوم الموالى على الساعة 8 صباحًا.
وبث سكولى تفاصيل الإنجاز من خلال بث مباشر، نشره على حسابه على يوتيوب فى عدة أجزاء.
وعلق سكولى على الرقم القياسى الذى حققه، قائلًا: "أصعب جزء فى المهمة هو حين بلغت 12 ساعة، شعرت بالإرهاق الشديد، لكن الجميع كان متحمسًا للغاية، كانوا يحتفلون بى ويحفزوننى على المواصلة" مضيفًا: "أنا سعيد لأننى حطمت الرقم القياسى".
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