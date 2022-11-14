مليون دينار.. توثيق أعلى مهر بالكويت

جدة - نرمين السيد - ومنح العريس الكويتى لعروسته مهرا بلغ مليون دينار كويتى أى حوالى 3.248 مليون دولار أمريكى، والذى يعد هو الأعلى قيمة بالكويت.

وهنأ العريس عروسته بزواجهما، من خلال تقديم شيكا لها بمليون دينار كويتى، والذى يعد هو المبلف الأعلى فى تاريخ الزيجات بالكويت، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".

وأشارت جهات رسمية إلى أنه عادة يتراوح المهر بالكويت بين دينا وربع مليون دينار، وذلك يتوقف على الحالة الاجتماعية للعروسين.

ولا يوجد حد أدنى أو أعلى للمهر فى الكويت ولكن ذلك يرجع للعرف الاجتماعى أو لتقدير كل طرف للآخر.