خطوات آمنة لتنظيف الهاتف

جدة - نرمين السيد - ونصح الخبراء عند تنظيف الهاتف بضرورة غلقه أولا وفصله عن الشاحن والسماعات. الكحول ويمكن الاستعانة بالكحول 70% عند تنظيف الهاتف من خلال الاستعانة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. ونحتاج إلى بلل قطعة القماش بالكحول، وعصرها جيدا والبدء بمسح الشاشة والحواف والجانب الخلفة للهاتف. ونستعين بعيدان القطن لأجل تنظيف الفتحات والثقوب ثم نجفف الهاتف من خلال استخدام القماش جيدا. المناديل المبللة كما يمكن الاستعانة بمناديل التعقيم المبللة، والتى تعد من أفضل الطرق المستخدمة فى تنظيف الهواتف.

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