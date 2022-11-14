تيك توك يطرح ميزة جديدة تتعلق بالصور

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة تيك توك فى إتاحة المستخدمين فرصة نشر الصور الفردية أو المتعددة. وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بنشر الصور الثابتة الفردية التى يمكن إضافة الموسيقى لها أو المتعددة حيث يصل عددم إلى 10 صور، وتمريرها بالسرعة المناسبة. ولاستخدام ميزة تيك توك الجديدة يجب: -فتح تطبيق تيك توك عبر الهاتف. -الضغط على علامة "+" الموجودة فى شريط الأدوات بأسفل الشاشة الرئيسية. -اختيار وضع الصور بدلا من الفيديو. -ويتم وقتها فتح الكاميرا لالتقاط صورة أو اختيار من الهاتف. -اختيار الصور المراد نشرها ثم الضغط على التالى أو Next. -ويظهر وقتها صفحة لتحرير المحتوى وهنا يمكن إضافة نص للصور، أو ملصقات، أو تأثيرات وفلاتر. -الضغط على خيار نشر أو "Post".

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