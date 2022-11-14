أخلاقنا الجميلة.. للمديرين كيف تجعل الموظفين أفضل؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد هذا الإنفوجراف أهم النصائح التى يجب على المدير اتباعها مع الموظفين.

ويعد الاستماع إلى الموظف أحد أهم الأمور التى تساعده فى التقدم للأمام، إذ يعطيه ذلك إحساس بالمسؤولية، أيضا يجب أن يكون للموظفين وقت راحة خلال فترة العمل يروحون فيه عن أنفسهم.

يجب ألا يبخل المدير بتقديم الشكر للموظف، والثناء على إنجازاته، وصرف المكافآت المالية له، بما يساعده على تقديم المزيد والأفضل دائما.

ينصح الخبراء فى هذا الشأن بأن يكون المدير واضحا فى التكليفات التى يقدمها للموطفين ويعبر عن تطلعاته بشكل صريح وأن يستخدم أشخاصا قادرين على تحقيق ذلك.

على المدير أيضا أن يكلف الموظف بمهام تشعره بأهميته، ومسؤوليته تجاه العمل.