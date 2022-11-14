بعد الاختفاء المفاجئ.. الشرطة النيوزيلندية تبحث عن 4 بيضات لطائر القطرس

جدة - نرمين السيد - وأشارت إدارة الحفاظ على البيئة، إلى أنه تم اكتشاف فقدان 4 بيضات لطائر القطرس الملكى الشمالى فى تياروا هيد بالقرب من دوندين.

وتعد تلك المنطقة هى موقع البر الرئيسى فى العالم الذى تتكاثر فيه طيور القطرس، كما أنه مطوق بالسياج كاملا.

وتوصلت إدارة الحفاظ على البيئة لذلك الاختفاء عند إجراء عمليات الفحص الروتينية، وعلقت أن ذلك يعد أمرا غير عاديا للغاية.

وتبدأ فى جمع اللقطات المصورة من كاميرات المراقبة والتحدث مع الأفراد للتوصل إلى البيضات المفقودة، كما أن هناك لا يوجد أى مؤشر على أن حيوانات مفترسة قد التهمتها.

وأشارت مديرة العمليات الإقليمية بإدارة الحفاظ على البيئة، آنى والاس، إلى أن تلك الطيور عرضة للخطر كما أنها مهددة بسبب تغير المناخ وعمليات الصيد وغيره.

ويعتبر القطرس واحدا من أكبر الطيور البحرية فى العالم، حيث يبلغ جناحيه أكثر من 3 أمتار، ولم يتبق منه سوى 17 ألفا فى المحيط الجنوبى.