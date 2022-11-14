طريقة سهلة لحماية هواتف أيفون من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ويسعى الأفراد وخصوصا مستخدمى هواتف أبل إلى البحث عن الطرق الفعالة لأجل حماية بياناتهم من الاختراق.
وأشار خبراء التقنية إلى أبسط طريقة لحماية الهواتف من الاختراق، هى الحفاظ على تحديثه من خلال تنزيل التحديثات التى تطلقة الشركة.
وأوضحوا أن تلك التحديثات بها إصلاحات أمنية مهمة والتخلص من الثغرات التى يستخدمها الهاكرز لاختراق الهواتف وسرقة المعلومات والصور والمعلومات الخاصة.
ويجب على المستخدمين تفعيل التحديثات من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار عام، وبعدها تحديث البرنامج والتأكد من تشغيل التحديثات التلقائية.
وطرحت أبل مؤخرا تحديثا أمنيا باسم "iOS 16.1.1" لأجل إصلاح ثغرتين أمنيتين، فهى مصممة لمنع الهاكرز من السيطرة على هواتف الأيفون ومواجهة التطبيقات الخطيرة.
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