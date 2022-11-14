بالأسود.. إطلالات غريبة على الريد كاربت بـ «مهرجان القاهرة السينمائى»

جدة - نرمين السيد - الريد كاربت وظهر بالأمس عدد من النجمات ذات الإطلالات الغريبة والمختلفة على الريد كاربت التى خطفت الأنظار بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى. إطلالات غريبة ومن أغرب الإطلالات التى جاءت فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدورى بدورته الـ 44: -أروى جودة: جاءت أروى جودة بالافتتاح بإطلالة غريبة، حيث ظهرت على طريقة "بنات بحرى". واستعانت أروى جودة بفستان أسود طويل وموصول بغطاء أسود على رأسها. -سلمى أبو ضيف: وظهرت سلمى أبو ضيف بتصفيفة شعر غريبة بالإضافة إلى فستان أسود بقصة أثارت غضب متابعيها. حيث جاءت سلمى أبو ضيف فى صورة تنورة طويلة وتوب ذات قصة جريئة. -لقاء الخميسى: أشعلت الفنانة لقاء الخميسى الريد كاربت بإطلالتها الأنيقة خلال حفل الافتتاح. وارتدت الخميسى فى الحفل فستانا طويل بـ "كم" واحد ذو "كرانيش" عالية، وشنطة أنيقة، وشعرها منسدلا على ظهرها. مهرجان القاهرة السينمائى جدير بالذكر أن بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لدورته الـ44 برئاسة النجم حسين فهمى، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير صبرى، وتشهد أكثر من مائة فيلم سينمائى. ويعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى بروكسل "FIAPF". وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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