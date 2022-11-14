هاتف جديد من شاومى بمواصفات كبيرة وسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Poco X5 5G" بشاشة ذات قياس 6.62 بوصة من نوع "IPS LCD"، ذات دقة 1080x 2400 بيكسل، وبجودة +FullHD.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تتمتع الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفقا لموقع "GSMArena" التقنى.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، كما يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

ويتمتع الهاتف "Poco X5 5G" ببطارية كبيرة حيث تبلغ قوتها 5000 مللى أميبر، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

ومن المتوقع طرح الهاتف "Poco X5 5G" بسعر رخيص يناسب فئة الشباب.