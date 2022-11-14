عطل بسيارة تسلا يتسبب فى حادثة ووقوع ضحايا

جدة - نرمين السيد - وشهد إقليم قوانجدونج جنوب الصين حادثة وقعت فى 5 نوفمبر، وأثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ونتج عن ذلك الحادث مقتل سائق دراجة نارية وطالبة فى المرحلة الثانوية، وصابة ثلاثة آخرون، وذك بعد فقدان القدرة فى السيطرة على السيارة.
وكشف تقرير جاء فى "جيمو نيوز" عن أن سبب الحادث لم يتحدد بعد، ولكنه يٌقال أن السائق واجه مشاكل فى دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.
وأشارت التقارير إلى أن سيارة تسلا واجهت مسبقا مشكلة بوجود خلل فى المكابح بالصين.
وقالت شركة تسلا إنها تساعد الشرطة الصينية فى التحقيق الخاص بذلك التصادم، وفقا لـ "سكاى نيوز".
كما أشارت الشركة إلى أن المقاطع المتداولة تظهر إن ضواء المكابح لم تكن ظاهرة عندما كانت السيارة مسرعة، وأن بياناتها أظهرت مشكلات مثل عدم ضغط السائق على المكابح طوال رحلة السيارة، وذلك إشارة إلى أن المسؤولية قد تقع عليه.
وأمرت المحكمة مالك السيارة بتقديم اعتذار علنى وتعويض الشركة "تسلا" بسبب المعلومات المتداولة عن وجود مشاكل فى مكابح السيارة، وذلك يتعارض مع الحقائق مما تسبب فى إلحاق الضرر بسمعتها.
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