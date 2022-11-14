كيفية الحفاظ على البطارية من النفاد

جدة - نرمين السيد - بطارية الهاتف

ويعتقد البعض أن إغلاق التطبيقات الخلفية فى الهواتف يساعد فى توفير بطاريقة الهاتف المنخفضة، كما أشاروا إلى أن مسحها يساعد فى تعزيز أداء الهاتف والحفاظ على البيانات.

الحفاظ على بطارية الهاتف

ولفت الخبراء إلى أن هناك أسباب أخرى تؤدى إلى استهلاك البطارية مثل سطوع الشاشة والاتصال الخلوى.

وأضاف الخبراء أن إيقاف التطبيقات من التحديث يساعد فى الحفاظ على البطارية والبيانات دون التأثير على أدائه.

ويعد العامل الأكبر فى الحفاظ على بطارية الهاتف يرجع إلى إيقاف الإعدادات الأخرى بشكل مؤقت أو تغييرها مثل معدل تحديث الشاشة وأداء الهاتف.

خطوات إيقاف التطبيقات الخلفية

وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى إيقاف تحديث التطبيقات الخلفية، مما يساعد فى بقاء البطارية لفترة أطول، وهى:

-فتح الإعدادات.

-النقر فوق عام.

-النقر على تحديث التطبيقات فى الخلفية، ثم الضغط عليها مرة أخرى.

ومن هنا يمكن اختيار إيقاف تحديث الخلفية أو تقييد التطبيقات للتحديث عند الاتصال بشبكة واى فاى.