امرأة تلجأ إلى الأسلاك الشائكة لخسارة وزنها

جدة - نرمين السيد - وقررت أفيوى مازوسوى إغلاق فمها بأسلاك لأجل إنقاص وزنها والوصول إلى كتلة الجسم المرادة لأجل تحسين نوعية حياتها.
ومن خلال تلك الطريقة الغريبة، نجحت فى خسارة حوالى 12 كيلوجراما مع الصيام المتقطع، وبعد بلوغها مرحلة الثبات اتخذت قرارات أخرى صارمة.
واندفعت بعدها لتركيب أسلاك تنحيف على أسنانها، وهى عبارة عن أقواس تقويم مع أسلاك ملفوفة على الأسنان حتى يبقى الفك مغلقا، وذلك وفقا لما جاء فى "odditycentral".
وتعرضت بعدها أفيوى للانتقادات ولكنها لم تنتبه لها حتى تستكمل تجربتها، كما احتفظت بها لمدة 7 أسابيع وكانت النتيجة فقدان 14.3 كيلوجرام.
وخلال تلك الفترة استعانت المرأة بالأطعمة السائلة والمشروبات لأجل الحصول على الغذاء اليومى.
وبعد إزالة أسلاك التخسيس، اشتاقت لتناول البرجر ولكنها كان عليها الانتظار يوما حتى تتكيف عضلات فكها.
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