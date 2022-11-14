جوجل تعلن عن تحديث Nest Wifi Pro.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - Nest Wifi Pro

وقالت "جوجل"، إنه من المتوقع إطلاق التحديث مطلع الأسبوع المقبل؛ لمعالجة بطء سرعات الإنترنت التى يعانى منها بعض المستخدمين.

ومن جانبها، قال سانجاى نورونها، رئيس منتج Google Nest Wifi، إن شركة جوجل تحقق حاليًا فى تقارير عدد صغير من المستخدمين، والذين اشتكوا من المعاناة التى يجدونها من بطء سرعات الإنترنت على أجهزة توجيه Nest Wifi Pro

Nest Wifi Pro

جدير بالذكر، أن جوجل أطلقت خلال شهر أكتوبر الماضى جهاز التوجيه الشبكى Nest Wifi Pro ، أثناء الترويج لدعم شبكة Wi-Fi 6E الأسرع، والتى من المفترض أن تتيح سرعات تصل إلى 5.4 جيجابت فى الثانية الواحدة.

فى حين أظهرت التقارير على منتدى مجتمع Google Nest حول مشكلة تسببت فى تحديد سرعات تنزيل وتحميل تتراوح فى أى مكان من 40 ميجابت فى الثانية إلى 90 ميجابت فى الثانية؛ حيث قال عديد من المستخدمين إن جهاز Nest Wifi Pro القديم، الذى يدعم Wi-Fi 5 فقط، تفوق على الجهاز الجديد، كما ذكرت 9to5Google لأول مرة.