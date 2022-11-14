فى الشتاء.. 6 أسلحة تستطيع محاربة «النوم التقيل»

جدة - نرمين السيد - "نومك تقيل".. عبارة يسمعها الكثير منا خلال مراحل حياته المختلفة، وتقال دائما للأشخاص الذين ياخذون وفرة كبيرة من النوم ولا يستيقظون ولو بـ "الطبل البلدى"، كما يقال فى الأمثال الشعبية.





ونحن على أعتاب فصل الشتاء، يكون النوم "التقيل" أكثر انتشارا للفرار من برد الشتاء وخصوصا فى الصباح الباكر، إلا أنه للضرورة أحكام، فلابد من الاستيقاظ للنهوض للعمل أو الدراسة أو غير ذل، فكيف يمكن التغلب على ذلك.

الحل ذكره موقع "Healthline" العالمى، حيث ذكر عدة طرق من الممكن أن تقضى على "النوم التقيل" وخصوصا فى أوقات الشتاء الصعبة.

وتتمثل تلك الطرق فيما يلى:

الحصول على وقت كاف للنوم

كشف الموقع نقلا عن خبراء متخصصين أنه يجب على أى شخص أن ينام فى وقت محدد، ويستيقظ فى وقت محدد، ويحصل على القدر الكافى من ساعات النوم، وهى من 6 إلى 8 ساعات أو 7 إلى 9 ساعات، مشيرا إلى أهمية النوم مبكرًا؛ لأنه يساعد على النشاط أثناء الاستيقاظ.

ابتعد عن المنبه

كشف خبراء الصحة العامة عن أهمية إبعاد المنبه عنك أثناء الاستيقاظ؛ حتى يمكنك من النهوض من فراشك وغلق هاتفك.

تحسين روتين النوم

يجب الابتعاد عن كل ما يغير روتين النوم أو مواعيد النوم، فمثلا يجب أ تبتعد عن تناول القهوة قبل النوم أو الشاى؛ لأنها منبهات وتعمل على مقاومة النوم، كما يجب أن تبتعد عن النظر إلى شاشة الموبايل والكمبيوتر، والتى بها لون أزرق قد تطرد النوم.

تعرض لأشعة الشمس

على كل شخص أن يتعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر؛ لأنها تحسين من مستويات الطاقة، وتحسن المزاج طوال اليوم.

تناول الطعام الصحى

هناك بعض الأطعمة قد تجعلك نشيطا، والبعض منها يجعلك كسولا وتشعر بالخمول؛ ولذا يجب تناول أكل متوازن به الأطعمة الغذائية التى تزيد من طاقتك خلال اليوم، مثل الفواكه والخضروات والحبوب.

التزم بالتمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية دائما لها فوائدها الثمينة فى كل شىء، فهى تجعل الجسد يحسن من نومه بشكل كبير، وتحارب الأرق والإرهاق والاكتئاب، وتزيد من الطاقة والحيوية.