توقعات الأبراج الإثنين 14 نوفمبر 2022.. مفاجآت ونصائح فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

حافظ على علاقات طيبة مع زملائك فى العمل وتعاون معهم، واعطى نصائحك وانقل خبراتك لأسرتك وعائلتك.

الثور

لا تكن مترددًا واتخذ قراراتك لكن بعد دراسة عميقة والتزم بها، واهتم بشريك حياتك وكن بجانب أسرتك.

الجوزاء

لا تتوقف وواصل السعى نحو أهدافك، وقدم الدعم لأفراد الأسرة والعائلة ولا تجعلهم يواجهون المصاعب وحدهم.

السرطان

اهدأ وتعامل مع الأمور بعقلانية وتصرف بحكمة ولا تتسرع، وحافظ على علاقة عاطفية مستقرة مع شريك حياتك.

الأسد

اجتهد فى العمل لتصل إلى مكانة مرتفعة به، واحرص على إنهاء كافة المشكلات مع شريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة سلبًا.

العذراء

كن حاسمًا واحكم السيطرة على أمور حياتك قدر المستطاع وحاول تحسين الأوضاع، وحافظ على علاقات جيدة مع المقربين منك.

العقرب

احرص على تحسين حالتك المادية وزيادة دخلك وتقليل نفقاتك، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك واحتويه.

الميزان

ابحث عن أفكار جديدة ونمى مهاراتك وحسّن مستواك فى العمل، وتحدث مع أصدقائك وساعدهم فى المواقف المختلفة.

الجدى

لا تسمح للخلافات بأن تجعلك تخسر علاقاتك بزملاء العمل وسيطر على أعصابك، وحافظ على التفاهم والحب بينك وبين شريك حياتك.

القوس

استفيد مما تعلمته واستغل خبراتك فى الارتقاء بالعمل، واقضى وقتًا ممتعًا مع أسرتك والأقارب لتتحسن حالتك المزاجية.

الحوت

نظم وقتك ورتب أولوياتك ومهام عملك، وانصت لشريك حياتك واحرص على أن تكون مصدر أمان له.

الدلو

استغل الفرصة ولا تضيعها حتى لا تندم، وتعامل برفق مع شريك حياتك وحافظ على العلاقة هادئة.