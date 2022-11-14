الإفتاء للزوجين: لا تهملا الاهتمام بغرفة نومكما واحذرا هجر بعضكما فى الفراش

جدة - نرمين السيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نصائحها للمتزوجين، وذلك فى إطار حملتها "لتسكنوا إليها"، التى أطلقتها على فيسبوك الفترة الأخيرة، قائلة: "لا تهملا الاهتمام بغرفة نومكما واحذرا هجر بعضكما في الفراش".





وأكدت أنه من المهم للزوج أن يحتضن زوجته أثناء النوم، فإنه يزيد من الود والمحبة، ولا بأس لو أحسنتما استغلال الوقت قبل النوم في الحديث حول لحظاتكما السعيدة ومواقفكما المضحكة، وتجنبا الحديث عن المشكلات الأسرية أو المواقف الـمؤلـمة. وأوضحت الدار، أن فى ذلك تحصين وحفظ ووقاية لكما من كل مكروه وسوء، وليقل كما جاء فى الحديث الشريف: «إذا أراد أحدكم أن يأتى أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا».

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