صدمة.. ماذا حدث فى بورصة العملات المشفرة؟

جدة - نرمين السيد - FTX

وتوصل تحليل أجرته شركة البيانات Argus إلى أنماط تداول غير عادية على مدار الأيام الخمسة الماضية؛ حيث كانت FTX تقوم بعمل بوابة لمسحوبات العملاء، وكانت معظم المخالفات تتعلق بالمقتنيات الرقمية، المعروفة باسم NFTs.

وتشير الأنماط إلى أن العملاء اليائسين كانوا يلجأون إلى مستخدمى FTX فى جزر الباهاما للحصول على المساعدة، بحسب Argus.

وتتيح بورصة العملات المشفرة العالمية المفلسة الآن عمليات السحب فى جزر الباهاما فقط بعد وقف عمليات تصفية FTX بأى مكان فى آخر العالم، وأوضحت الشركة التى كانت تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، ومقرها جزئيًا فى ناسو، فى تغريدة على "تويتر" أن عليها تسهيل عمليات السحب فى جزر الباهما للامتثال للوائح المحلية، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، ونقلته "العربية".

وأفادت التقارير أن FTX شهدت تدفقات خارجية غامضة بعد التقدم بطلب الحماية من الإفلاس، فيما أشارت "رويترز" فى وقت مبكر من يوم السبت الماضى، أن ما بين مليار دولار ومليارى دولار من أموال العملاء اختفت، من البورصة، وذلك نقلًا عن شخصين مطلعين على الأمر، وفى الوقت ذاته، تقدر شركة البيانات Elliptic أنه تم نقل 473 مليون دولار FTX فى عملية اختراق مشتبه بها.

وتقدمت الشركة بطلب الحماية من الفصل 11 من الإفلاس يوم الجمعة بعد أسبوع من الاضطرابات، تم اتهام البورصة التى يديرها سام بانكمان فرايد البالغ من العمر 30 عامًا، بإساءة استخدام أموال العملاء وكان على وشك أن يشتريها أمبر منافس لها بعد أزمة سيولة.