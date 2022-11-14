وأمضى المكوك غير المأهول الذى قام برحلته الأولى فى العام 2010، ما مجموعة أكثر من 10 سنوات فى الفضاء خلال 6 مهمات، وفقًا لبيان مجموعة بوينج.
وأوضح جيم تشيلتون، نائب رئيس شركة "بوينج سبيس" التابعة للمجموعة، أن المكوك يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتزويد بلدنا بقدرة لا مثيل لها على اختبار ودمج تقنيات فضائية جديدة بسرعة، بحسب ما نقلته "العربية".
وتم إطلاق X-37B ضمن أقصى درجات السرية وصممت للقوات الجوية الأمريكية من قبل شركة "يونايتد لونش ألاينس" المشتركة بين بوينج ولوكهيد مارتن.
ويبلغ طول الطائرة 9 أمتار، وطول جناحيها 4.5 متر، وتعمل بألواح شمسية.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن هدف المكوك قبل إطلاقه فى مايو 2020، متحدثة عن سلسلة من التجارب العلمية.
وأوضح الجيش الأمريكى أن المهمة هادفة لاختبار تفاعلات مواد معينة فى الفضاء وتقييم آثار الإشعاع المحيط فى الفضاء على سلسلة من البذور وتحويل إشعاعات شمسية إلى طاقة راديو كهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحلة استمرت عامين ونصف.. المكوك الأمريكى يعود إلى الأرض بسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.