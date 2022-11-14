بعد رحلة استمرت عامين ونصف.. المكوك الأمريكى يعود إلى الأرض بسلام

جدة - نرمين السيد - عادت طائرة مسيرة تعود للجيش الأمريكى من طراز X-37B أمس السبت فى قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية فى فلوريدا بعدما أمضت نحو عامين ونصف العام فى المدار، حسب ما أعلنت مجموعة بوينج المصنعة للطائرات.





وأمضى المكوك غير المأهول الذى قام برحلته الأولى فى العام 2010، ما مجموعة أكثر من 10 سنوات فى الفضاء خلال 6 مهمات، وفقًا لبيان مجموعة بوينج.

وأوضح جيم تشيلتون، نائب رئيس شركة "بوينج سبيس" التابعة للمجموعة، أن المكوك يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتزويد بلدنا بقدرة لا مثيل لها على اختبار ودمج تقنيات فضائية جديدة بسرعة، بحسب ما نقلته "العربية".

وتم إطلاق X-37B ضمن أقصى درجات السرية وصممت للقوات الجوية الأمريكية من قبل شركة "يونايتد لونش ألاينس" المشتركة بين بوينج ولوكهيد مارتن.

ويبلغ طول الطائرة 9 أمتار، وطول جناحيها 4.5 متر، وتعمل بألواح شمسية.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن هدف المكوك قبل إطلاقه فى مايو 2020، متحدثة عن سلسلة من التجارب العلمية.

وأوضح الجيش الأمريكى أن المهمة هادفة لاختبار تفاعلات مواد معينة فى الفضاء وتقييم آثار الإشعاع المحيط فى الفضاء على سلسلة من البذور وتحويل إشعاعات شمسية إلى طاقة راديو كهربائية.