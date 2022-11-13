إلغاء 4400 وظيفة من أصل 5500.. زالزال إيلون ماسك مازال يهز تويتر

جدة - نرمين السيد - وكانت تويتر قد أعلنت على لسان رئيس إدارة السلامة والنزاهة يوئيل روث، السبت الماضى، أنها بصدد الاستغناء عن 50% من موظفيها، بينما أوضح أنه لم يطرأ أى تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعى.

وسعى رئيس السلامة والنزاهة فى تغريدته إلى طمأنة المستخدمين والمعلنين بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة.

وأشار ماسك فى تغريدة بعد فترة وجيزة من تغريدة روث مرة أخرى، لكى نكون واضحين تمامًا، يظل التزام تويتر القوى بالإشراف على المحتوى دون تغيير على الإطلاق.

ولفت ماسك فى وقت سابق إلى أن تويتر شهدت انخفاضًا هئلًا فى الإيرادات بسبب جماعات الحقوق المدنية التى أثارت مخاوف بشان كيفية تأثير التسريح على آلية الإشراف على المحتوى، وضغطت على كبار المعلنين لسحب إنفاقهم الإعلانى، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت علامة تجارية كبرى أنها توقفت عن الإعلان على تويتر.