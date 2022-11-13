المجرمين يتمنون الوقوع فى قبضتها.. أجمل ضابطة شرطة فى العالم (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشارت راميريز التى أشاد بها محبوها على وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها "أجمل ضابط شرطة فى العالم، إلى حياتها المهنية فى مكافحة الجريمة، قائلة: "إنه لشرف لها خدمة وحماية بلدها.

وتقوم الشرطية الكولومبية بدوريات فى شوارع ميديلين التى كانت تعتبر ذات يوم أخطر مدينة فى العالم، لكنها تؤكد أنها لن تتخلى عن وظيفتها اليومية لتصبح عارضة أزياء أو مؤثرة على الإنترنت.

وأوضحت فى مقابلة أنه إذا أتيحت لها الفرصة لاختيار مهنة مرة أخرى فلن تتردد وستصبح ضابطة شرطية مرة أخرى، لأنه بفضل هذه المؤسسة، أصبحت كما هى الآن، مضيفة أنها مدينة بكل شىء للشرطة الوطنية التى جعلتها محتلافة، والمرأة التى هى عليها اليوم.

وتحدثت الضابطة ديانا راميريز التى وصفت بأنها أجمل شرطية فى العالم، عن تفاصيل مدينة ميديلين التى كانت تعد ذات يوم أخطر منطقة، لفتت الشرطية إلى أنها تقوم بدوريات يومية فى شوارع المدينة للقبض على المجرمين، بحسب ما نقلته "العربية".

وتحاول راميريز اصطياد المجرمين لتصبح مؤثرة أكثر، فتفتخر بعدد متابعيها على منصة "إنستجرام" الذى تجاوز الـ 300 ألف متابع، حيث أنها تنشر الكثير من الصور لها بالزى الشرطى.

وتم ترشيح ديانا لجائزة أفضل مؤثرة شرطة لعام 2022 فى جوائز "Instafest".

والتى تهدف لتكريم المحترفين الذين ينشئون محتوى رقميًا يصل إلى جمهور كبير.

وعلقت راميريز على ترشيحها للجائزة، قائلة: "بالنسبة لى، إنه لشرف أن أمثل قوة الشرطة بهذا الترشيح"، أشعر بسعادة كبيرة لأن وسائل التواصل الاجتماعى تظهر عمل وتفانى كل شخص يعمل كل يوم ويساهم فى بناء بلد أفضل".