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وأشار موقع "WABetaInfo" المهتم بنشر تحديثات تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" أن التطبيق يختبر حاليًا نسخة تجريبية يجرى فيها إسكات التنبيهات فى المجموعات التى يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدمًا بشكل تلقائى، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم، بحسب ما ذكرته "العربية".
وتتاح هذه الخدمة لجميع المستخدمين، سواء كانوا نشطين أم غير نشطين فى المجموعات.
ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر ملاحظة أسفل شاشة التطبيق عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، والتى تقول: "سيتم وضع التنبيهات فى الوضع الصامت تلقائيًا فى هذه المجموعة ويطرح على المستخدمين الموافقة أو الرفض.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أدرك التطبيق، أن الكثير من المستخدمين لا يريد أن ينتبه لجميع الرسائل من جميع أعضاء المجموعة.
وبالرغم من مضاعفة الحد الأقصى الحالى البالغ 512، لا يزال واتساب، بعيدًا عن حد أعضاء الدردشة الجماعية على التطبيقات المنافسة الأخرى، كتيليجرام البالغ 2000000 عضو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحل مشكلة مزعجة عند أعضاء المجموعات.. واتساب يعمل على تحديث جديد (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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