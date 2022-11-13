لحل مشكلة مزعجة عند أعضاء المجموعات.. واتساب يعمل على تحديث جديد (صورة)

جدة - نرمين السيد - رفع تطبيق واتساب مؤخرًا عدد الأشخاص القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 512 إلى 1024 شخصًا، فى آخر تحديث تجريبى له، وهو الأمر الذى ربما يسبب إزعاجًا للمستخدمين خاصة من ناحية التنبيهات.





وأشار موقع "WABetaInfo" المهتم بنشر تحديثات تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" أن التطبيق يختبر حاليًا نسخة تجريبية يجرى فيها إسكات التنبيهات فى المجموعات التى يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدمًا بشكل تلقائى، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم، بحسب ما ذكرته "العربية".

وتتاح هذه الخدمة لجميع المستخدمين، سواء كانوا نشطين أم غير نشطين فى المجموعات.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر ملاحظة أسفل شاشة التطبيق عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، والتى تقول: "سيتم وضع التنبيهات فى الوضع الصامت تلقائيًا فى هذه المجموعة ويطرح على المستخدمين الموافقة أو الرفض.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أدرك التطبيق، أن الكثير من المستخدمين لا يريد أن ينتبه لجميع الرسائل من جميع أعضاء المجموعة.

وبالرغم من مضاعفة الحد الأقصى الحالى البالغ 512، لا يزال واتساب، بعيدًا عن حد أعضاء الدردشة الجماعية على التطبيقات المنافسة الأخرى، كتيليجرام البالغ 2000000 عضو.