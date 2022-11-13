فى حفل خيالى.. زفاف تيفانى ترامب على الملياردير اللبنانى مايكل بولس

جدة - نرمين السيد - تزوجت تيفانى ابنة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، البالغة من العمر 29 عامًا، أمس السبت، الملياردير اللبنانى، مايكل بولس، فى حفل زفاف تم وصفه بالخيالى، بولاية فلوريدا الأمريكية.





وبدأ حفل الزفاف فى تمام الساعة 5 مساءً، وسارت تيفانى برفقة والجها دونالد ترامب باتجاه قوس الزفاف، وكانت قد ارتدت فستان زفاف مذهل مزين بالخرز، وطوقًا مصنوعًا من الألماس، وظهر زوجها ببدلة رسمية سوداء اللون.

وهتف الحاضرون للزوجين فى رقصتهما الأولى، وشارك دونالد ترامب وهو زوجته ميلانيا الرقص.

وظهرت مارلا مابلز، والدة العروس والتى تبلغ من العمر 59 عامًا، مرتاحة وسعيدة، لافتة إلى أنها حاولت الحفاظ على هدوئها وهدوء ابنتها على الرغم من تهديدات إعصار نيكول، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وزوج تيفانى ترامب هو مايكل بولس، رجل أعمال لبنانى أمريكى، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات فى نيجيريا وأمريكا.

أما تيفانى فهى ابنة ترامب من زوجته الممثلة مارلا مابلز، والأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور وإريك وبارون