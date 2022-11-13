بمواصفات عملاقة.. شاومى تطرح «Xiaomi 13 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Xiaomi 13 Pro" بتصميم أنيق وبمزايا تجعله ينافس غيره من الهواتف لدرجة تتفوق على أيفون. ويتميز الهاتف بشاشته ذات الحواف المنحنية، حيث تأتى من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة، ولوحة شاشة E6 بجودة عرض QHD. ويزود "Xiaomi 13 Pro" بعدد من الكاميرات الضخم، حيث تتميز الأساسية بمستشعر 1 بوصة بالإضافة إلى الإعدادات فى العدسات الأخرى. وكشفت التقارير عن تمتعه بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة افتراضية بسعة 3 جيجابايت. ومن المتوقع أن الهاتف الجديد "Xiaomi 13 pro" يُطرح بسعر 970 دولار أى حوالى 23600 جنيه مصرى.

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