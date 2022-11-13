أبل تضيف تغييرات فى تحديث أيفون الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها حددت المدة الزمنية لأجل مشاركة الملفات لاسلكيا عبر "AirDrop" والتى تصل لمدة 10 دقائق فقط.

وأجرت أبل تغيرات عدة لهواتف أيفون لأجهزة أيفون من خلال تحديث "iOS 16.1.1"، وذلك بعد اعتماد المتظاهرين الميزة لمشاركة الصور المعارضة للحكومة الصينية.

ولم تؤكد أبل أن ذلك السبب الرئيسى وراء تغييرات التحديث الجديد لهواتف أبل لدى المستخدمين الصينيين.

ويجد المستخدمون خلال تحديث "iOS 16.1.1" تغيير خيار "الجميع" عند استخدام ميزة "AirDrop" إلى "الجميع لمدة 10 دقائق" ثم يتحول بعدها إلى جهات الاتصال فقط.

وتسمح ميزة "Airdrop" لمستخدمى أجهزة أبل سوا أيفون أو آيباد، مشاركة الملفات لاسلكيا مع الأجهزة الأخرى مثل "البلوتوث".