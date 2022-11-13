جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها حددت المدة الزمنية لأجل مشاركة الملفات لاسلكيا عبر "AirDrop" والتى تصل لمدة 10 دقائق فقط.
وأجرت أبل تغيرات عدة لهواتف أيفون لأجهزة أيفون من خلال تحديث "iOS 16.1.1"، وذلك بعد اعتماد المتظاهرين الميزة لمشاركة الصور المعارضة للحكومة الصينية.
ولم تؤكد أبل أن ذلك السبب الرئيسى وراء تغييرات التحديث الجديد لهواتف أبل لدى المستخدمين الصينيين.
ويجد المستخدمون خلال تحديث "iOS 16.1.1" تغيير خيار "الجميع" عند استخدام ميزة "AirDrop" إلى "الجميع لمدة 10 دقائق" ثم يتحول بعدها إلى جهات الاتصال فقط.
وتسمح ميزة "Airdrop" لمستخدمى أجهزة أبل سوا أيفون أو آيباد، مشاركة الملفات لاسلكيا مع الأجهزة الأخرى مثل "البلوتوث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تضيف تغييرات فى تحديث أيفون الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.