- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وبدأ المزاد على الحذاء منذ 11 نوفمبر ويستمر حتى اليوم الموافق 13 نوفمبر، حيث كان يرتدى صندل بيركنستوك البنية خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وارتفع سعر الحذاء فى مزاد "Julien's Auctions" حتى بلغ 22500 دولارا كما من المتوقع انتهاء المزاد على سعر يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف دولارا.
وأشار مدير المزاد إلى أن جوبز كان يرتدى ذلك الحذاء فى لحظات حاسمة من تاريخ "Apple" حتى أصبحت من أكبر الشركات فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر خرافى.. بيع حذاء الملياردير ستيف جوبز فى مزاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.