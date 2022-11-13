بسعر خرافى.. بيع حذاء الملياردير ستيف جوبز فى مزاد

جدة - نرمين السيد - وبدأ المزاد على الحذاء منذ 11 نوفمبر ويستمر حتى اليوم الموافق 13 نوفمبر، حيث كان يرتدى صندل بيركنستوك البنية خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وارتفع سعر الحذاء فى مزاد "Julien's Auctions" حتى بلغ 22500 دولارا كما من المتوقع انتهاء المزاد على سعر يتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف دولارا.

وأشار مدير المزاد إلى أن جوبز كان يرتدى ذلك الحذاء فى لحظات حاسمة من تاريخ "Apple" حتى أصبحت من أكبر الشركات فى العالم.