الفرق بين حسابات تويتر.. الموثقة والمدفوعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى: الفرق بين حسابات تويتر الموثقة والمدفوعة.

وأشار إيلون ماسك إلى أنه لأجل توثيق الحسابات يجب دفع 8 دولارات شهريا، مشيرا إلى أن السعر يتم تعديله حسب القوة الشرائية لكل بلد.

وتسبب ذلك القرار فى انتشار عمليات النصب بعد توثيق كثير من الشركات المزيفة وظهور بجانبها العلامة الزرقاء المدفوعة.

وجاءت بعد تلك المشاكل، ظهور مطورين باسم "ويل سيجار" و "ولتر ليم" وعملوا على إضافة أداة لمتصفحات الويب حتى تكشف عن الحسابات المتوثقة بشكل رسمى وغيرها المتوثقة مقابل 8 دولارات.

وتحمل تلك الأداة اسم "Eight Dollars" وهى متوفرة فى متصفح كروم وفايرفوكس، وهى التى تم إتاحتها من خلال موقع "GitHub".

وبمجرد تشغيل تلك الأداة فى تويتر يظهر بجانب الحساب إما "Verified" أو "Paid" والتى تشير إلى أن الحساب متوثق بشكل رسمى أم من الحسابات المدفوعة.