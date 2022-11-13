توعية الطفل.. آداب التعامل مع معلم الفصل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطوات مهمة لتعلم آداب التعامل مع معلم الفصل، وذلك تضامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعد المدرسة هى المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم، لذا يجب اعتباره من الأماكن المهمة التى تحتاج إلى ضرورة تعلم الأطفال لطريقة التعامل مع الآخرين سواء طلاب أو معلمين.

ويجب على الآباء والأمهات التركيز فى تربية الأبناء على أهمية تقديم الاحترام للمعلم فى الفضل والاستماع إليه جيدا أثناء الدرس والانتباه للشرح.

ويفضل تدريب الأبناء على الاستئذان ورفع اليدين عند الإجابة على أى سؤال يطرحه المعلم أو طرح أى أسئلة تخص الدرس.

وتوعيته بضرورة البقاء هادئا أثنا حديث وشرح المعلم، دون الالتفات لمشاغبات الآخرين وتحذيرهم من الانضمام إليها.

ولا يفضل استخدام الهاتف أثناء شرح المعلم، بل إغلاقه نهائيا أو جعله صامت حتى لا يتسبب انتباه الطلبة أو المعلم أثناء الشرح.

ومن بين آداب التعامل مع المعلم: يجب الإنصات والتركيز فى الشرح واتباع الإرشادات بدقة بالإضافة إلى ضرورة الامتنان لهم لدورهم فى تسهيل الفهم والاستيعاب.

وعلى الطالب الانقطاع عن المحادثات الجانبية أثناء وجود المعلم بالفصل، كما أن هناك بعض التحذيرات المهمة مثل تجنب رفع الصوت على المعلم أو التعليق على كلامه، وأيضا عدم الاستهزاء به أو تقليده.