آثار المخدرات التدميرية.. جرائم وحوادث طرق (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى آثار المخدرات التدميرية:
وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وذلك إيمانا منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
وترتكز الحملة، عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين فى البيوت بشكل علمى لاكتشاف وجود متعاطى مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها فى تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطى المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التى تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطى مخدرات فى المنزل له أساليب وطرق علمية.
وتوعى المتحدة للخدمات الإعلامية، الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوى الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام فى تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.
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