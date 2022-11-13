مراسل القاهرة الإخبارية: الرجال أكثر تلويثًا للمناخ.. فيديو

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بلجيكا، إنّ قمة المناخ فى شرم الشيخ استحوذت على كثير من عناوين الصحف والاهتمام الأوروبى الواسع، وبخاصة أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم رواد فى ما يسمى بتخضير الاقتصاد والتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.





وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية ليلاس كفوزى، مقدمة برنامج "صباح جديد"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ملفات كثيرة لا يمكن استعراضها جميعا، لكن هناك ملف له اهتمام واضح فى الصحافة وهو التنقل الأخضر، إذ إنه أحد الملفات المطروحة فى قمة المناخ، وتحديدا فيما يتصل بالبنية التحتية للتنقل الأخضر وتقليص عدد السيارات فى مراكز المدن، لا سيما أن سكان العواصم يشتكون من صعوبة فى التنفس ويعانون الكثير من الأمراض والأعراض الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الزائدة.

وتابع أن هذه البنية التحتية اللازمة لتطوير والنقل من الكربون إلى الأخضر جعل الخبراء يركزون على ضرورة فهم السلوك البشرى، وإلا ما قيمة أن تنفق كل هذه المليارات على البنية التحتية فى المدن لكى لا يستخدم الناس مزيدا من السيارات فى تنقلاتهم ولا يقدم الناس على استخدام الدراجات الهوائية أو المشى أو الطرق المختلفة فى التنقل والسفر بعيدا عن مزيد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى وجود دراسة أجريت فى السويد تقول بأن الرجال يميلون أكثر لاستخدام السيارات وهم أكثر تلويثًا للمناخ، ويقطعون مسافات أطول، وتقول هذه الدراسة بأنه لو أن الرجال يستخدمون السيارات مثل استخدام النساء فى السويد ستقل نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن التنقل.