موعد طرح سلسلة هواتف «Vivo X90» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير عن الموعد الرسمى لإطلاق هواتف Vivo X90، حيث تُطرح فى 22 نوفمبر الجارى. وتأتى هواتف "Vivo X90" بالعديد من المواصفات الكبيرة التى تنافس هواتف أندرويد، نظرا لأدائها القوى وشاشتها المميزة. ومن بين الهواتف "+Vivo X90 Pro" حيث يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.78 بوصة والتى تتميز بدقتها الفائقة ومن نوع "AMOLED E6". ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية وغيرها أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى من نوع LPDDR5x سعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، وما يصل إلى 512 جيجا بايت من السعة التخزينية.

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