بـ كيس اللحم.. شجار غريب بين فتاة وجارتها فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ الأفراد بهجوم شابة على جارتها بكمية 10 أرطال من اللحم المفروم. وبدأ شجار عنيف بين فتاة تدعى مانيكا جارنر وتبلغ من العمر 27 عاما، والأخرى بريشوس جاكسون البالغة 37 عاما. ورصدت التقارير هجوم المرأة على الضحية حيث خلعت قناع فيروس كورونا وبصقت فى وجه جارتها وقامت بتهديدها بالضرب أمام ابنتها، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل". وانتهى الشجار بضرب الشابة لجارتها بكيس اللحم المفروم، ولم يتمكن المتواجدون داخل السوبر ماركت فى الفصل بينهما واستدعى المسؤولين قوات الشرطة للفض بينهما. وقضت محكمة أمريكية بالسجن على الشابة مانيكا جارنر لمدة 30 يوما مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 155 دولارا.

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