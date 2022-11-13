شركة أمريكية يديرها مصرى تفوز بجائزة 100 ألف دولار بقمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد سليمان، الفائز بجائزة "كليما تك" بمؤتمر المناخ، إن العالم يرمى كل دقيقة أكل يكفى مليون إنسان لمدة يوم.
وأوضح، فى مداخلة له بالبرنامج، أن هذا الطعام المهدر يذهب لمقالب القمامة وينتج عنه 6 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون كل دقيقة مما يزيد من أزمة الانبعاثات.
وأوضح،أن مشكلة الأكل المهدر مشكلة اقتصادية وبيئية وانسانية، مفيدا بأنهم اخترعوا ستيكرز بسيطة يوضع على الطعام يستطيع أن يطول مدة صلاحية المنتجات الزراعية لمدة يوم إضافى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة أمريكية يديرها مصرى تفوز بجائزة 100 ألف دولار بقمة المناخ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.