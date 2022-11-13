شركة أمريكية يديرها مصرى تفوز بجائزة 100 ألف دولار بقمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد سليمان، الفائز بجائزة "كليما تك" بمؤتمر المناخ، إن العالم يرمى كل دقيقة أكل يكفى مليون إنسان لمدة يوم.

وأوضح، فى مداخلة له بالبرنامج، أن هذا الطعام المهدر يذهب لمقالب القمامة وينتج عنه 6 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون كل دقيقة مما يزيد من أزمة الانبعاثات.

وأوضح،أن مشكلة الأكل المهدر مشكلة اقتصادية وبيئية وانسانية، مفيدا بأنهم اخترعوا ستيكرز بسيطة يوضع على الطعام يستطيع أن يطول مدة صلاحية المنتجات الزراعية لمدة يوم إضافى.