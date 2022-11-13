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شركة أمريكية يديرها مصرى تفوز بجائزة 100 ألف دولار بقمة المناخ (فيديو)

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أحمد عاشور 2022-11-13 05:50 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد سليمان، الفائز بجائزة "كليما تك" بمؤتمر المناخ، إن العالم يرمى كل دقيقة أكل يكفى مليون إنسان لمدة يوم.

وأوضح، فى مداخلة له بالبرنامج، أن هذا الطعام المهدر يذهب لمقالب القمامة وينتج عنه 6 آلاف طن من ثانى أكسيد الكربون كل دقيقة مما يزيد من أزمة الانبعاثات.

 وأوضح،أن مشكلة الأكل المهدر مشكلة اقتصادية وبيئية وانسانية، مفيدا بأنهم اخترعوا ستيكرز بسيطة يوضع على الطعام يستطيع أن يطول مدة صلاحية المنتجات الزراعية لمدة يوم إضافى.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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