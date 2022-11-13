الإفتاء للمتزوجين: التزما بآداب الجماع وما يقال عنده من الذكر والدعاء

جدة - نرمين السيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نصائحها للمتزوجين، وذلك فى إطار حملتها "لتسكنوا إليها"، التى أطلقتها على فيسبوك الفترة الأخيرة، قائلة: "التزما بآداب الجماع، وما يقال عنده من الذكر والدعاء".





وأكدت الدار، أن فى ذلك تحصين وحفظ ووقاية لكما من كل مكروه وسوء، وليقل كما جاء فى الحديث الشريف: «إذا أراد أحدكم أن يأتى أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا».

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