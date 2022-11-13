الوضع بالغ الصعوبة.. الحلزونة العملاقة تغزو غرب فنزويلا

جدة - نرمين السيد - غزت حلازين إفريقية عملاقة غرب فنزويلا، وتكمن خطورتها فى إنها قد تنقل أمراض التهاب السحايا وطاعون المحاصيل، وربما يكون سبب انتشارها عائدًا إلى الأمطار الغزيرة التى هطلت فى المنطقة مؤخرًا.





وتم الكشف عن أولى مستعمرات هذا النوع من الحلزون الجنوب صحرواى المسمى "أشاتينا فوليكا" فى نوفمبر على شواطئ بحيرة ماراكايبو فى المدينة التى تحمل الاسم نفسه، وهى عاصمة ولاية زوليا.

وبعد ذلك ظهرت بؤر انتشار إضافية فى مناطق أخرى من هذه الولاية الواقعة فى غرب فنزويلا، وكذلك فى ولاية تاتشيرا المجاورة.

وأشار رافاييل راميريز، رئيس بلدية ماركايبو إلى أنه ما بين 350 و400 حلزون يتم تجميعها يوميًا فى بعض المواقع، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وعثر على أكثر من 437 حلزونًا عملاقًا فى غضون ساعتين خلال عملية لمكافحة هذا الانتشار فى المدينة.

وانتشرت على مواقع التواصل تنبيهات فى شأن بطنيات القدم الرخوية، واتخذت بلدية ماركايبو إجراءات مع الحكومة الوطنية وحكومة زواليا لوقف انتشار الحلزونة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويعد حلزون أشاتينا من الأشياء المهمة لقطاع مستحضرات التجميل حيث يمكن استخدام لعابه فى بعض المنتجات، كما أنه موجود فى فنزويلا منذ عام 1997.

وغزا قبل ذلك بعض مناطق فنزويلا عام 2017 ولكن بدرجة أقل، بحسب ما ذكره خوسيه ساندوفال، من منظمة فونداثيون أثول إمبييتاليستا".

وأوضح ساندوفال أن الأمر سيكون معقدًا لأن الحلازين كبيرة هذه المرة وبالغة ووضعت بيوضًا.

وتابع: "إننا نواجه غزوًا، وبالتالى من الصعب جدًا القضاء عليه لكن من الممكن السيطرة على وجوده".