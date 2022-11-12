بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. تعليم الصغار احترام الخصوصية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - "التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر" مقولة شهيرة تؤكد أنه سهل توجيه الأطفال نحو السلوك السليم فى صغرهم ولكن يصبح هذا الأمر صعبا عن الكبر ولذا تدعو مبادرة توعية الطفل إلى تربية الأبناء بشكل سليم على قيم ومبادئ المجتمع الأصيلة ومن هذه المبادئ احترام الخصوصية. ويوضح الإنفوجراف التالى طرق تعليم الأطفال أهمية احترام الخصوصية سواء كانت خصوصيتهم الشخصية أو خصوصية الآخرين. يتعلم الأطفال الكثير من العادات والصفات المختلفة من والديهم، فعليك أن تحافظ على خصوصية الجميع فى المنزل وخارجه، فمثلا عليكم طرق الأبواب قبل الدخول إلى أى مكان، وطلب السماح بالدخول أمام أطفالك، سيساعدهم ذلك على تعلم كيفية ممارسة احترام الخصوصية بشكل مباشر.

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