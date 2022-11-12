الرعب يحكم تويتر بعد مجزرة التسريح الجماعية التى نفذها ماسك

جدة - نرمين السيد - وأخبر إيلون ماسك موظفيه باحتمال إفلاس الشركة، ما أثار على ما يبدو موجة من الرعب والتخطب داخل أروقة المنصة، وسبق ذلك مجزرة التسريح الجماعية التى طالت 7500 موظف الأسبوع الفائت.
واستقال بعد هذا الإعلان الكثير من المديرين التنفيذين، بينهم يوئيل روث، رئيس قسم الثقة والأمان، وكاثلين باتشينى، مديرة الموارد البشرية، وروبن ويلر، مدير إعلانات المنصة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وحدث ذلك فى أعقاب استقالات 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين فى المنصة، وهو المسؤولين الخصوصية والامتثال والأمن الأربعاء الماضى، بحسب وثائق داخلية بالمنصة.
وقدم المسؤولين الثلاثة باستقالاتهم من الشركة قبل يوم واحد من الموعد النهائى لإرسال تقرير الامتثال إلى لجنة التجارة الفيدرالية، التى تشرف على ممارسات الخصوصية فى الشركة كجزء من تسوية عام 2011، بحسب ما نقلته "العربية".
وأوضح دوجلاس فارار، المتحدث باسم تلك اللجنة فى بيان أنهم يتابعون التطورات الحاصلة ضمن تويتر بقلق عميق، لافتًا إلى أنه لا أحد فوق القانون.
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