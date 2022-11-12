- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتظهر الصورة الملتقطة بالمرصد فى وقت سابق من العام الجارى، المنطقة المسماه بـ "سديم الكوز"، وهى تشبه كائن أسطورى فى حالة وقوف، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.
ومنطقة "سديم الكوز"، مؤلفة من الهيدروجين، وهى جزء من منطقة تسمى "NGC 2264"، والتى تم اكتشافها للمرة الأولى من قبل وليام هيرشيل، عالم الفلك، وذلك فى أواخر القرن الثامن عشر.
وتحدث عملية النشوء الكبرى بتلك المنطقة عندما ترسل نجوم زرقاء لامعة حديثة التشكل، رياح شمسية وإشاعات فوق بنفسيجية قوية، الأمر الذى يؤدى إلى تفجير مواد فى المحيطة بها، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح المرصد أن السديم يتخذ شكله الطولى، عندما يندفع الغاز والغبار بعيدًا عن النجوم الوليدة، وهذه العملية هى التى تفرز ما يعرف بـ "سديم الكوز".
ونشر المرصد الأوروبى صورة السديم بمناسبة الذكرى الستين لإطلاقه من أجل القيام بمهام فلكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كائن أسطورى يظهر فى السماء (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.