كائن أسطورى يظهر فى السماء (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتظهر الصورة الملتقطة بالمرصد فى وقت سابق من العام الجارى، المنطقة المسماه بـ "سديم الكوز"، وهى تشبه كائن أسطورى فى حالة وقوف، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ومنطقة "سديم الكوز"، مؤلفة من الهيدروجين، وهى جزء من منطقة تسمى "NGC 2264"، والتى تم اكتشافها للمرة الأولى من قبل وليام هيرشيل، عالم الفلك، وذلك فى أواخر القرن الثامن عشر.

وتحدث عملية النشوء الكبرى بتلك المنطقة عندما ترسل نجوم زرقاء لامعة حديثة التشكل، رياح شمسية وإشاعات فوق بنفسيجية قوية، الأمر الذى يؤدى إلى تفجير مواد فى المحيطة بها، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح المرصد أن السديم يتخذ شكله الطولى، عندما يندفع الغاز والغبار بعيدًا عن النجوم الوليدة، وهذه العملية هى التى تفرز ما يعرف بـ "سديم الكوز".

ونشر المرصد الأوروبى صورة السديم بمناسبة الذكرى الستين لإطلاقه من أجل القيام بمهام فلكية.