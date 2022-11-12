بطريقة بشعة.. إعدام أمريكية قتلت امرأة حامل لسرقة جنينها

جدة - نرمين السيد - وأوهمت تايلور باركر مدى شهور حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف فى منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخا من السيليكون، إلا أنها فى الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.
ووفقا لسكاى نيوز عربية، زارت باركر ريغان سيمونز هانكوك، وهى امرأة تبلغ 21 عاماً كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من مئة مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذى كانت تنام فى إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ ثلاث سنوات.
وقُبض على باركر وهى تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثا، ولم يتمكن الطفل الذى أُدخل المستشفى من البقاء على قيد الحياة.
وخلال جلسات محاكمة باركر فى مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس، أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل فى المتاجر المتخصصة أو فى مستشفيات الولادة.
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